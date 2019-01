Inserita in Cronaca il 25/01/2019 da Direttore Trapani - Giorno della Memoria In occasione della ricorrenza del “Giorno della Memoria” questa Prefettura ha promosso oggi 25 gennaio 2019, l’organizzazione nel Comune Capoluogo di un evento commemorativo sullo sterminio e sulle persecuzioni subite, durante l’ultimo conflitto mondiale, dal popolo ebraico e dai deportati militari e politici nei campi nazisti. Alla manifestazione, realizzata presso la Caserma “L. Giannettino” del 6° Reggimento Bersaglieri, in collaborazione con l’Associazione “Contro tutte le violenze – CO.TU. le VI.”, hanno preso parte Autorità civili, militari, religiose e studenti di diversi Istituti scolastici (Fardella-Ximenes; Calvino-Amico; Sciascia-Bufalino; Salvo-Buonarroti; A. De Stefano; N.Nasi; Ciaccio Montalto; G. Mazzini e G. Pagoto). Dopo i saluti introduttivi del Comandante del 6° Reggimento Bersaglieri, della Presidente dell’Associazione “CO.TU. le VI.” e del Prefetto, sono seguite le relazioni del professor Renato Lo Schiavo e dell’ing. Giuseppe Massaro nonchè la proiezione di alcune slides a cura del professor Renato Lo Schiavo. In tale contesto, il Prefetto Darco Pellos ha rivolto un particolare saluto ai ragazzi delle scuole presenti ed ha evidenziato l’importanza che nelle nuove generazioni si tenga vivo il ricordo di quanto è accaduto facendo riferimento alla nostra Carta Costituzionale che nell’art. 3 stabilisce il principio che tutti gli uomini sono uguali senza distinzione di sesso, razza o religione. Il Prefetto si è altresì soffermato sull’esigenza di contrastare il negazionismo che si diffonde anche attraverso internet ed in particolare i social che vorrebbero negare l’esistenza dello sterminio. Il Prefetto assieme al Sindaco del Comune di Favignana, Giuseppe Pagoto, ha poi consegnato al Sig. Giuseppe Bevilacqua, cittadino residente in questa provincia, deportato ed internato nei lager nazisti, la medaglia d’onore. E’ stato, quindi, dato spazio agli interventi degli studenti sui temi della giornata che hanno mostrato matura capacità di riflessione. La manifestazione è stata arricchita dalla presenza della Fanfara dei Bersaglieri che ha eseguito alcuni brani, concludendo con “ La vita è bella”.