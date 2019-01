Inserita in Sport il 25/01/2019 da Direttore L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC INGAGGIA IL CROATO RUMAC È Josip Rumac il ventesimo corridore dell’Androni Giocattoli Sidermec per la stagione 2019. È ufficiale, infatti, l’ingaggio da parte dei campioni d’Italia del 24enne corridore croato che era in forza all’Adria Mobil.

Rumac va così a completare l’organico del team in vista di un anno intenso e ricco di appuntamenti. Nato a Fiume il 26 ottobre del 1994, il nuovo acquisto dell’Androni Giocattoli Sidermec ha le caratteristiche del passista scalatore con buona attitudine anche alle prove contro il tempo. Proprio della cronometro detiene il titolo nazionale, mentre risale al 2017 la vittoria nella prova in linea del campionato di Croazia.

Rumac nel 2012, quando militava nelle categorie giovanili, aveva ottenuto un brillante terzo posto ai campionati del mondo di Valkenburg tra gli juniores.

Il corridore, va ricordato, è inserito nel progetto olimpico della Croazia in vista di Tokyo 2020.