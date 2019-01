Inserita in Sport il 25/01/2019 da Direttore PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC ALLA TROPICALE PELUCCHI È QUARTO, VENDRAME ANCORA NEI DIECI Ancora due corridori nei primi dieci. Dice bene, in fatto di piazzamenti, anche la quinta tappa della Tropicale Amissa Bongo all´Androni Giocattoli Sidermec. Oggi nella Bitam-Mongomo di 120 chilometri tra i primi si sono visti, esattamente come ieri, Matteo Pelucchi e Andrea Vendrame. Il velocista lombardo nella frazione vinta da Bonifazio ha colto la quarta posizione, mentre Vendrame ha terminato al nono posto, chiudendo così per il quinto giorno consecutivo nella top ten. Lo stesso Vendrame, tredicesimo, è il migliore per i campioni d’Italia in classifica generale, dove guida sempre Bonifazio. In sedicesima piazza c’è, invece, Alessandro Bisolti. Vendrame è quinto nella classifica a punti, mentre in un’altra speciale graduatoria, quella della montagna, ci sono Matteo Busato al quarto posto e Marco Frapporti al sesto. Proprio Busato oggi ha vinto il terzo sprint parziale dei gpm che proponeva la tappa.

Domani alla Tropicale Amissa Bongo, che oggi dal Gabon ha sconfinato in Camerum e Guinea Equatoriale, è in programma la penultima tappa da Bitam a Oyem di 110 chilometri.