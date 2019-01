Inserita in Cronaca il 25/01/2019 da Direttore Petrosino - Centro socio-ricreativo, anche per il 2019 proseguono le attività Il progetto è rivolto agli anziani, ai disabili e alle persone fragili



Petrosino, 25.01.2019

Proseguono anche per il 2019 le attività del Centro socio-ricreativo di Petrosino. L’intervento, attivato dal Comune di Petrosino nell’ambito del distretto socio-sanitario, è rivolto agli anziani, ai disabili e alle persone fragili. Gli uffici comunali ricordano che chi volesse usufruire del servizio può presentare apposita domanda di partecipazione presso l’ufficio delle politiche sociali.

Il servizio, che si svolge nel Centro di via Francesco Crispi, punta a promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale tramite attività educative, contribuendo a ridurre e/o superare stati di emarginazione e di esclusione sociale. Le attività vengono svolte il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle ore 18,30, e il venerdì, dalle ore 15 alle ore 18.