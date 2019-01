Inserita in Cronaca il 25/01/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Domani non saranno raccolti i rifiuti organici. Dopo il sequestro dell’impianto della Sicilfert individuata un’altra discarica dove conferire i rifiuti



Il sindaco: “Già lunedì mattina riprenderà la raccolta della frazione umida. Invito i cittadini a collaborare effettuando una corretta raccolta differenziata”

Il sindaco Nicola Rizzo informa la cittadinanza che, dopo il sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’impianto della Sicilifert S.r.l. di Marsala, dove Castellammare, con altri Comuni, conferiva la frazione umida dei rifiuti,

sabato 26 gennaio non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti organici su tutto il territorio comunale.

«Ieri, appena appreso del sequestro abbiamo subito cercato una soluzione alternativa ed individuata un’altra discarica dove poter conferire e già lunedì mattina riprenderà la raccolta della frazione umida -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Il disagio è legato esclusivamente alla giornata di domani. Intanto invito i cittadini a collaborare effettuando una corretta raccolta differenziata rispettando modalità e tempi di conferimento»