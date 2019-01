Inserita in Cronaca il 25/01/2019 da Direttore Marsala. Sequestro impianto compostaggio Marsala. Sequestrato l’impianto compostaggio della Sicilfert. Legambiente Sicilia annuncia la costituzione di parte civile nel processo. “È una vergogna che ci sia ancora gente che specula sui rifiuti e continua ad inquinare”. Lo dichiara il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna che continua: “Come fotografato nel nostro dossier sugli ecoreati, la Sicilia è seconda, dopo la Campania, per il maggior numero di illeciti ambientali (10.6 per cento). Noi staremo sempre addosso a tutti quelli che continuano a fare i loro loschi e sporchi interessi sui rifiuti. Nel processo contro la Sicilfert ci costituiremo parte civile”.

