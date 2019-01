Inserita in Cronaca il 25/01/2019 da Direttore MARSALA - RACCOLTA ORGANICO. L´AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHIEDE LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI A seguito del sequestro, disposto dall´Autorità Giudiziaria, degli impianti di compostaggio della Sicilfert - dove Marsala ed altri Comuni conferiscono la frazione umida dei rifiuti - il sindaco Alberto Di Girolamo afferma che “Gli Organi superiori sono chiamati a trovare soluzioni immediate per evitare che, nei prossimi giorni, si possano verificare ritardi nella raccolta della frazione umida, nonchè notevoli aumenti dei costi di smaltimento”. Inoltre, lancia un appello alla cittadinanza: “Invito tutti ad un maggiore senso di responsabilità e ad effettuare una più accurata selezione dei rifiuti domestici, al fine di ridurre sia i quantitativi di rsu che di organico”.