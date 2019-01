Inserita in Sport il 25/01/2019 da Direttore

Entello Volley. Binaggia: «Possiamo fare ancora tanto»

La “Taxi Pollo Entello” torna in campo. Dopo aver scontato il turno di riposo, i ragazzi di coach Piervito Vulpetti sono pronti a riprendere il personale cammino nel campionato di Serie D che li vede attualmente al sesto posto a quota 10 punti. Sabato 26 Gennaio, con fischio d´inizio fissato alle 19, si giocherà a Partinico, contro l´S&P, seconda forza del torneo. Giovanni Binaggia, libero, analizza il momento: «Sarà una partita difficile contro una squadra che punta al salto di categoria. Il loro secondo posto però non ci spaventa, anzi ci dà la giusta carica per fare meglio e cercare di portare a casa punti preziosi». Binaggia e i suoi hanno sfruttato al massimo la sosta perché «avevamo bisogno rifiatare un po´ dal punto di vista fisico e mentale, di certo però, riposando due giorni in più, non abbiamo diminuito l´intensità degli allenamenti ed abbiamo lavorato con costanza e determinazione». La crescita passa inevitabilmente dal campo, unico giudice: «La stagione fino ad ora risulta molto positiva anche se non abbiamo sfruttato alcune occasioni nettamente alla nostra portata. Il gruppo – prosegue – è giovane e coeso ed ha ampi margini di miglioramento: con il duro lavoro e la giusta concentrazione saremo in grado di alzare l´asticella. Solo così potremo toglierci tante soddisfazioni».





Impegno casalingo, sempre Sabato ma alle 18.30 al “PalaCardella”, la compagine femminile affronterà il Kunos Cinisi. Giornata numero dieci anche in D femminile: le ragazze di Cristina La Commare riceveranno la terza della classe. 19 i punti in classifica per le palermitane; ancora a secco le ericine.