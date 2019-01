Inserita in Sport il 24/01/2019 da Direttore ALL’AMISSA BONGO PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC ARRIVA IL PODIO CON PELUCCHI E VENDRAME ANCORA NEI DIECI Dopo i tre piazzamenti nei top ten di Andrea Vendrame (cui ieri si era aggiunto anche Alessandro Bisolti) per l’Androni Giocattoli Sidermec arriva il podio alla Tropicale Amissa Bongo. E non solo. Nella quarta tappa della corsa africana questa volta tocca anche a Matteo Pelucchi buttarsi nella volata conclusiva e ottenere con il suo terzo posto il primo importante piazzamento, proprio al debutto, con la maglia dei campioni d’Italia. Nella Mitzic-Oyem di 120 chilometri il velocista lombardo ha ceduto solo al francese Manzin, vincitore di giornata, e Bonifazio, riuscendo a precedere il tedesco Greipel e l’algerino Reguigui. Sesto posto per un eccellente Andrea Vendrame che continua così a presenziare stabilmente nei dieci dell´ordine d´arrivo: per lui è il quarto giorno consecutivo. Il veneto è 13° in classifica generale. L’Androni Giocattoli Sidermec prima dello sprint conclusivo, chiuso bene da Pelucchi e Vendrame, non aveva mancato di essere protagonista ancora una volta con Marco Frapporti. Il corridore bresciano è stato a lungo in fuga, con il gruppo che è riuscito a chiudere solo negli ultimi chilometri. Per lui a fine tappa è arrivata la maglia del più combattivo. Sulle buone prestazioni in Africa dei campioni d’Italia arriva anche il commento del team manager Gianni Savio: «Così come in Venezuela, dove avevamo dovuto fare i conti con qualche problema, anche ora alla Tropicale emergono spirito e filosofia della squadra. Dopo alcune situazioni avverse, che i ragazzi hanno saputo superare, arrivano questo importante podio e un sesto posto che fanno seguito a tre giorni in cui eravamo stati nella top ten. Complimenti ai nostri corridori per come sanno interpretare le corse». Domani la Tropicale Amissa Bongo proporrà la quinta tappa da Bitam a Mongomo di 120 chilometri.