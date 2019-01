Inserita in Cronaca il 24/01/2019 da Direttore ANGELI PER ASPRA EVENTO DI BENEFICENZA PER LA MISSIONE DI SPERANZA E CARITA’ DI BIAGIO CONTE Amore per il prossimo, questo è il valore su cui si basa l’evento“Angeli per Aspra”, che si terrà il 30 Gennaio 2019, presso il Museo dell’Acciuga e delle Arti Marinare ad Aspra di Bagheria (Pa). Gli organizzatori Michelangelo Balestreri, curatore del museo, e lo chef Girolamo Orlando, coordinatore dell’evento, hanno voluto fortemente questa iniziativa con la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della solidarietà e della fratellanza, per sostenere le opere della “Missione di Speranza e Carità” di Biagio Conte, missionario laico, che ha dedicato la sua vita ai più deboli e a chi vive ai margini della società. A supportare l’iniziativa scenderanno in campo tanti artisti e professionisti provenienti da tutta Italia che animeranno la giornata con le loro perfomance, in linea con il tema dell’iniziativa:“L’acciuga e il suo mare”. La giornata inizierà alle ore 09:00 con una mostra di opere lignee, inoltre si potrà visitare gratuitamente il museo; dove ci saranno anche esposizioni di torte monumentali e intagli di vegetali, di margarina, sapone, ghiaccio, assistendo alle realizzazioni live. Ai visitatori saranno offerte degustazioni, cocktails analcolici realizzati con prodotti di mare, acqua e caffè. Per concludere in bellezza alle 18:30 ci sarà uno spettacolo di un ballerino professionista che esibirà balli con il fuoco e il ghiaccio artistico. L’ingresso all’evento è gratuito e le donazioni volontarie che verranno offerte dai visitatori, saranno tutte destinate a soddisfare le esigenze di situazioni di drammatica povertà per persone che vivono nell’impossibilità di autosostenersi. Il museo sarà presidiato anche da un’ambulanza adibita al soccorso e da un mezzo per il trasporto dei disabili per garantire l’accessibilità a tutti, anche a quelli in carrozzina.