Peccenini premiato dal VdeV per il terzo titolo Gentleman Driver Il pilota milanese ha partecipato alla cerimonia finale a Parigi, dove gli organizzatori della serie internazionale gli hanno consegnato il trofeo 2018 conquistato sulla F.Renault 2.0 della TS Corse dopo quelli 2015 e 2016 al termine di una stagione di successi per tutta la scuderia lombarda



Milano, 23 gennaio 2019. E´ in pieno fermento il 2019 di Pietro Peccenini, al lavoro sui programmi sportivi della nuova stagione, ma per il pilota milanese è arrivato anche il momento di "gustarsi" definitivamente le vittorie 2018. Il portacolori classe 1973 della TS Corse ha partecipato alla Cerimonia di Premiazione dei campionati VdeV e a Parigi ha ricevuto dai promotori della serie internazionale quel trofeo Gentleman Driver conquistato a suon di vittorie e podi nel Challenge Monoplace al volante della F.Renault 2.0 della scuderia lombarda. A coronamento di un´annata dalle mille battaglie e risoltasi in pista soltanto all´ultima gara disputata a Estoril nel novembre scorso, Peccenini ha infatti vinto il trofeo per la terza volta in carriera dopo i titoli che aveva già messo in carniere nel 2015 e nel 2016. Ancora una volta il driver milanese ha lottato ai vertici senza mai arrendersi; sempre fiero di confrontarsi sia con i diretti rivali della categoria sia con i migliori giovani che puntano alla Formula 1, nel 2018 ha pure messo a segno la prima vittoria assoluta nel VdeV, festeggiata sotto la pioggia di Barcellona al termine di una gara caratterizzata dal diluvio. I prestigiosi successi di Pietro, vincitore del trofeo Gentleman Driver e quarto assoluto nella graduatoria finale, hanno permesso alla TS Corse, capitanata da Stefano Turchetto, presente anche lui a Parigi insieme all´ingegnere Giampaolo Vanni, di segnare uno storico en plein, completato dal titolo assoluto vinto dal 20enne argentino Nicolas Varrone.





Peccenini commenta così dopo la cerimonia parigina che ha ospitato tutti i vincitori dei vari campionati VdeV (monoposto, prototipi e GT): "Siamo tornati sul gradino più alto al termine di un 2018 durissimo ed equilibrato, per questo ricevere il premio di Gentleman Driver dal VdeV quest´anno ha un sapore davvero particolare. Una serata speciale durante la quale ci hanno anche riservato degli applausi esclusivi riconoscendo pieno merito a me e alla squadra. Con tutto il team abbiamo vinto le sfide più difficili e personalmente devo un ringraziamento ulteriore a tutti coloro che ci supportano e in particolare in questa occasione un pensiero lo riservo a mio padre, il mio primo fan. Chiuso il 2018 ora si aprono le porte di una nuova stagione. Stiamo programmando le prossime mosse e tra qualche settimana contiamo di poter annunciare quali sfide ci riserverà il 2019".