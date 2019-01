Inserita in Sport il 23/01/2019 da Direttore La Sigel si tiene in allenamento in un triangolare amichevole aspettando la squadra di Ravenna Approfittando dei meccanismi del campionato e, considerando che dopo la sosta di domenica 12 gennaio le sigelline sono state impegnate in una sola gara ufficiale, la Sigel Marsala Volley mette in programma un triangolare giovedì pomeriggio con la partecipazione Volley Team Crai Radenza Modica (B1) e Seap Aragona (B2). Con inizio alle ore 17.00 la prima partita al PalaBellina che pone di fronte Volley Team Crai Radenza Modica opposta alla formazione della Seap Aragona. Poco più tardi, nel secondo e terzo incontro vi sarà la Sigel ad allenarsi con le due rispettive squadre e tra le cui fila ci sono diversi volti familiari che fanno parte della recente storia della pallavolo cittadini . Le atlete di coach Aiuto vedono la possibilità di questo allenamento congiunto in preparazione all´imminente impegno di campionato (ultimo di regular season in A2, ndr) contro il Conad Olimpia Teodora Ravenna. Ma finanche per facilitare l´inserimento dei due nuovi innesti di gennaio negli assetti di squadra.