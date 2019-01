Inserita in Economia il 23/01/2019 da Direttore NUOVA COMPAGNIA AEREA INCONTRA A MARSALA OPERATORI TURISTICI E PRODUTTORI La riunione è fissata per Venerdì prossimo, al Monumento ai Mille (ore 17)



Operatori economici, turistici, commerciali e dell´agro-alimentare, Gestori di strutture turistiche, Titolari di Aziende vinicole, ecc. Sono queste le categorie produttive di Marsala che, assieme alla cittadinanza, sono invitate a partecipare all´incontro di Venerdì prossimo - 25 gennaio, Monumento ai Mille, ore 17 - con la Compagnia aerea “Topjets Worldwide”. Il rappresentante Dario Catalisano, nei giorni scorsi, era stato ricevuto a Palazzo Municipale ed aveva illustrato al sindaco Alberto Di Girolamo il progetto di utilizzo della Stazione aeroportuale “V. Florio”, sia a fini turistici che commerciali. Così, al fine approfondire taluni aspetti tecnici prospettati, l´Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno mettere in contatto il suddetto Vettore con Operatori/Produttori del territorio.