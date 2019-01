Inserita in Sport il 23/01/2019 da Direttore ALLA TROPICALE AMISSA BONGO L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC CON I PRIMI Anche nella terza tappa della Tropicale Amissa Bongo i corridori dell’Androni Giocattoli Sidermec non hanno mancato di essere tra i protagonisti. Nella Leconi-Franceville di 98 chilometri, disputata oggi, hanno chiuso nella top ten Andrea Vendrame e Alessandro Bisolti, rispettivamente sesto e nono. La frazione, caratterizzata dalla volata di una quindicina di uomini, ha visto il successo dell’eritreo Biniam Girmay Hailu. Si tratta dell’ennesimo buon piazzamento per i campioni d’Italia nella corsa a tappe africana che si chiuderà il 27 gennaio. Per Vendrame in particolare è il terzo piazzamento consecutivo nella top ten di giornata dopo l’ottavo posto del primo giorno e il quarto di ieri. Il corridore veneto dell’Androni Giocattoli Sidermec è ora al dodicesimo posto nella classifica generale guidata da Niccolò Bonifazio. Domani è in programma la quarta tappa da Mitzic a Oyem di 120 chilometri.