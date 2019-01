Inserita in Cronaca il 22/01/2019 da Direttore Mazara. Sindaco Cristaldi su mancato dragaggio Fiume Mazaro MAZARA. CRISTALDI: “NON MANTENUTI GLI IMPEGNI SULL’ESCAVAZIONE DEL FIUME MAZARO” “Pronti a chiedere il commissariamento della Regione Siciliana per la mancata pulizia del Fiume”



“Aspetteremo ancora qualche giorno per comprendere le reali intenzioni della Regione Siciliana sull’escavazione del Fiume Mazaro, dopo di che chiederemo un incontro con il Ministro dell’Ambiente per chiedere il commissariamento della stessa Regione per la mancata pulizia del nostro Fiume”. E’ quanto detto dal sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, nel corso di una intervista rilasciata oggi al TGR Sicilia. “Il nubifragio dello scorso 10 e 11 Novembre – ha aggiunto il primo Cittadino – ha provocato danni ingenti nella nostra Città con diverse imbarcazioni che sono affondate ed hanno aggravato la già precaria navigabilità del Fiume. Ci sono due milioni e duecento mila euro stanziati dal Ministero dell’Ambiente che sono da anni nelle casse della Regione Siciliana – ha proseguito Cristaldi - per procedere all’escavazione e al livellamento idrogeologico dello stesso Fiume. Ma a quanto pare non saranno completamente spesi perché al Presidente della Regione l’importo stanziato sembra poco ed ha dichiarato che troverà 25 milioni di euro per l’intera pulizia. Intanto – ha continuato Cristaldi – la gente è disperata e fortunatamente non ci sono state vittime con lo scorso nubifragio, ma nessuno può garantire che in un ulteriore, eventuale espisodio di nubifragio non si verifichino situazioni ancora più drammatiche per le quali qualcuno dovrà pure rispondere nelle sedi preposte”.

Mazara del Vallo, 21 gennaio 2019