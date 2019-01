Inserita in Politica il 22/01/2019 da Direttore VITO BILLARDELLO SI DIMETTE DALL’INCARICO DI ASSESSORE “Il mio ruolo di responsabile di un movimento, l’Osservatorio Politico, che sarà presente alle prossime elezioni comunali, impone la mia coscienza di rassegnare le dimissioni dalla carica di Assessore per valutare liberamente insieme all’intero gruppo e senza preclusione alcuna, le varie proposte ed essere parte attiva nella costruzione di un progetto amministrativo per la città.



Sono orgoglioso di avere fatto parte dell’amministrazione Cristaldi sia della prima che della seconda legislatura e soprattutto di avere contribuito a trasformare questa città.

Oggi Mazara è un’altra città.

Bisogna continuare il percorso virtuoso tracciato in questi anni e fare tanto altro ancora con l’apporto di idee nuove e con l’entusiasmo che dovrà caratterizzare la futura squadra di governo di questa città.



Ringrazio l’Onorevole Presidente Nicolò Cristaldi per l’opportunità che mi ha dato e per la fiducia che in questi anni ha riposto nella mia persona.



I valori e i principi ai quali credo fermamente oggi mi obbligano a fare questa scelta.



L’Osservatorio Politico parteciperà alle prossime elezioni comunali con una o più liste all’interno di una coalizione più ampia.



Continuerò a fare Politica e ad occuparmi della mia città e dei miei concittadini al di là di quale ruolo il futuro ha in riserbo per me.



Grazie Sindaco, colleghi di giunta, segretario generale, dirigenti, capo di gabinetto, staff.

Grazie all’interno consiglio comunale nessuno escluso.

Grazie al Comandante Coppolino e a tutto il corpo della Polizia Municipale, grazie a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato a qualsiasi titolo con il sottoscritto”.

(Dott. Vito Billardello)



Mazara del Vallo, lì 22 Gennaio 2019