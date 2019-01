Inserita in Cronaca il 22/01/2019 da Direttore Marsala - DOMANI LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LE INIZIATIVE PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE E DALLA COMMISSIONE CULTURA DI PALAZZO VII APRILE PER LA ´GIORNATA DELLA MEMORIA´ Saranno presenti, oltre al Sindaco Alberto Di Girolamo, gli assessori Clara Ruggieri e Anna Maria Angileri, e i presidenti del Consiglio comunale e della Commissione cultura di palazzo VII Aprile, Enzo Sturiano e Ginetta Ingrassia



L’Amministrazione comunale di Marsala, assieme alla 2^ Commissione consiliare di Palazzo VII Aprile (Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, ecc.), ha programmato tutta una serie di iniziative a carattere socio-culturale per celebrare la “GIORNATA DELLA MEMORIA”. Le manifestazioni saranno presentate alla stampa domani mattina, 23 gennaio 2019, alle ore 11:30 in Sala Giunta. Parteciperanno il Sindaco Alberto Di Girolamo, gli Assessori Clara Ruggieri e Anna Maria Angileri, e i Presidenti del Consiglio comunale e della Commissione Cultura di Palazzo VII Aprile, Enzo Sturiano e Ginetta Ingrassia.