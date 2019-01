Inserita in Cronaca il 22/01/2019 da Direttore Mazara. Gara per pubblica illuminazione Via Caboto LAVORI PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Pubblicato avviso per gara in Via Caboto



E’ stato pubblicato l’avviso per lo svolgimento della gara per l’affidamento dei lavori per il ‘realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica ubicato in Via Sebastiano Caboto”.

L’importo dei lavori ammonta a 29.339,02 euro di cui 28.752,24 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed 586,78 euro per oneri diretti alla sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso. I lavori verranno assegnati con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a basa di gara, ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Il progetto è stato redatto dal geom Salvatore Ferrara che è anche Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento. Le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 14 Febbraio 2019 alle ore 12,00, la gara sarà esperita il 15 Febbraio 2019.

Il testo completo dell’avviso è consultabile sull’Albo Pretorio OnLine del portale istituzionale al seguente link: file:///C:/Users/COMUNE/Downloads/allegato1547804742.pdf

Mazara del Vallo 22 Gennaio 2019