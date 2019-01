Inserita in Politica il 22/01/2019 da Direttore MAFIA ON. ERASMO PALAZZOTTO (LEU) ENNESIMO COLPO ALLA MAFIA SEGNALE IMPORTANTE L’ennesimo colpo alla mafia messo a segno dalla Procura di Palermo e dalle forze dell’ordine palermitane è un segnale importante. La rilevante azione di contrasto messa in atto sta impedendo il rilancio di Cosa Nostra in Sicilia che, nonostante i duri colpi subiti in questi anni ha comunque una grande capacità di riorganizzarsi, come dimostrano gli arresti di oggi e dei mesi scorsi. Un plauso va alla procura di Palermo ed agli investigatori che hanno portato a segno questo duro colpo alla nuova cupola dimostrando che per lo Stato la lotta alla mafia resta una priorità.

Lo afferma il deputato siciliano di LeU Erasmo Palazzotto, componente della commissione Antimafia.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 22 gennaio 2019