Inserita in Cronaca il 22/01/2019 da Direttore PANTELLERIA: CONTROLLI ALL’ATTIVITA’ VENATORIA. TRE DENUNCE DEI CARABINIERI Domenica 20 gennaio 2019, in Pantelleria, i Carabinieri Forestali in servizio sull’isola, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione reati in materia ambientale, sorprendevano n° 3 soggetti in esercizio di attività venatoria. Effettuati opportuni accertamenti sul posto deferivano all’A.G. R.F. cl.99 e R.G. cl. 75 per il reato di esercizio di attività venatoria con mezzi non consentiti in quanto il fucile in dotazione era sprovvisto di riduttore del serbatoio con all’interno più cartucce delle 3 consentite dalla legge; C.S. cl.54 di Pantelleria, in quanto sorpreso in esercizio di attività venatoria in assenza di licenza al porto di armi, impiegando allo scopo l’arma di proprietà di R.G. I militari operanti procedevano altresì al sequestro penale dei 3 fucili utilizzati dai fermati per la battuta di caccia domenicale.

Trapani, 22 gennaio 2019