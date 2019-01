Inserita in Sport il 22/01/2019 da Direttore

ENTELLO VOLLEY: Sconfitta a Mondello della femminile

Con il turno di riposo toccao alla “Taxi Pollo”, in campo solo la femminile, nella nona giornata del campionato di Serie D. Partita difficile per le ragazze di Cristina La Commare, che hanno incontrato l’ambiziosa formazione del Mondello Volley, squadra ben attrezzata in cui militano elementi di esperienza. Tra le mura nemiche della palestra Direzione Didattica “Partanna Mondello” , le giovani ragazze hanno subìto un secco 3-0. Tutti e tre i set vedono un copione simile: le giovani entelline, per niente intimorite dal calibro delle avversarie, hanno tenuto testa nelle prime battute di gioco, senza dare un seguito soprattutto nella fase offensiva, sia per meriti delle avversarie, che per la volontà di osare troppo in determinati momenti del match. Mondello allunga e chiude tutte e tre le frazioni giocate.

Nulla toglie al meritato punteggio acquisito sul rettangolo di gioco da parte delle locali, forti di una squadra esperta e ben messa in campo, al contrario del progetto di crescita a cui l’Entello sta lavorando. «Sapevamo che quest’anno avremmo sofferto», afferma Pasquale Tedesco, Presidente dell´Erice Entello, in serie D. «Abbiamo la consapevolezza di schierare una squadra formata fondamentalmente da Under, escluso un innesto. Questa scelta coraggiosa – prosegue Tedesco - ha l´obiettivo di offrire una opportunità di crescita individuale e di squadra di notevole spessore tecnico, garantito proprio dalla difficoltà tecnica della serie D. Così come dimostrato in campo, sono altresì convinto che questa squadra, acquisendo gradualmente autostima e consapevolezza, troverà quella continuità e determinazione che potrebbe regalarci belle emozioni». Prossimo impegno sabato 26 gennaio, al “Pala Cardella”, contro la Kunos Cinisi, alle 18.30.