Inserita in Politica il 22/01/2019 da Direttore Ars: seduta straordinaria con Tajani. Cafeo: Sicilia porta d’Europa a difesa dei valori di pace e democrazia “Siamo una terra di frontiera ma vogliamo sentirci parte di una comunità costruita sui valori della democrazia, dell’accoglienza e dell’unione”. Lo ha detto Giovanni Cafeo parlamentare PD e presidente dell’intergruppo federalista europeo intervenendo a Sala d’Ercole durante la seduta straordinaria alla presenza del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

“La nascita dell’Europa unita è stata un’importante via di fuga dagli individualismi che avevano condotto il mondo verso un devastante conflitto, - ha aggiunto Cafeo- oggi più che mai abbiamo bisogno di difendere questa unità dai venti distruttivi che ne mettono in discussione i valori fondamentali di pace e democrazia. All’Europa chiediamo l’attenzione che la nostra Regione merita, affinchè il ruolo naturale di porta dell’Europa possa favorire lo sviluppo che la nostra terra merita”.

martedì 22 gennaio 2019