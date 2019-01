Inserita in Politica il 22/01/2019 da Direttore Ars: seduta straordinaria con Tajani. Lupo: Europa è nostro orizzonte “L’Europa è il nostro orizzonte e vogliamo sia un orizzonte di giustizia, pace, democrazia, solidarietà e sviluppo. Facciamo nostre le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la dimensione europea è quella sulla quale l’Italia ha deciso di investire, ma deve farlo con voce autorevole. Fuori dall’Europa non c’è futuro per il nostro Paese e per la nostra Regione”. Lo ha detto il capogruppo Pd Giuseppe Lupo intervenendo a Sala d’Ercole nel corso della seduta straordinaria alla presenza del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani.

“ La Sicilia è ‘capitale del Mediterraneo’ – ha aggiunto Lupo - è compito di tutte le istituzioni democratiche far si che possa essere un mare di pace e non di morte”.

