Inserita in Cronaca il 22/01/2019 da Direttore

MARSALA - RACCOLTA DIFFERENZIATA. IN DISTRIBUZIONE I NUOVI CALENDARI

Sono pubblicati sul sito www.marsalbellapulita.it

Saranno recapitati a domicilio, a partire da oggi, i nuovi calendari per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti a Marsala. La distribuzione è curata dagli operatori della società Energetikambiente che, stamani, ha comunicato l´avvio della consegna sia alle famiglie (utenze domestiche) che alle attività commerciali (utenze non domestiche). In più, l´Amministrazione comunale ha già provveduto a pubblicare sul sito www.marsalabellapulita.it i calendari stessi - possibile scaricarli e stamparli - in cui sono indicati giorni e orari di esposizione dei rifiuti differenziati nei rispettivi contenitori, a seconda della zona di residenza. A tal fine, il territorio comunale è stato suddiviso in quattro macro aree - centro storico, zona centro, nord e sud - sia per le utenze familiari che per le attività.

Intanto, oggi pomeriggio, nuovo incontro informativo in contrada Ciancio, nella Chiesa Maria SS. Madre Della Chiesa (ore 18.30). Qui, l´Amministrazione comunale, in collaborazione con Energetikambiente, continuerà la sua attività di presentazione delle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, servizio che sarà avviato il prossimo 1° febbraio. Seguiranno, in settimana, altri incontri: Giovedi 24, presso l´Hotel Sammartano di Contrada Strasatti 708/bis (ore 18,30); Venerdì 25 gennaio, nella Parrocchia Maria SS Bambina do Contrada Terrenove (ore 19).