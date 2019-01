Inserita in Cronaca il 21/01/2019 da Direttore RIFIUTI ZERO, UN APPELLO PER NUOVI IMPIANTI DI RICICLO CONFERENZA STAMPA DOMANI POMERIGGIO A VILLATRABIA Un appello per creare nuovi impianti di riciclo con l’obiettivo di archiviare la stagione delle discariche e far crescere la raccolta differenziata promuovendo l’economia circolare in Sicilia.

Lo presenteranno Legambiente Sicilia, AnciSicilia, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia, Uil Sicilia, Arci Sicilia, Zero Waste Sicilia e WWF Sicilia nel corso di una CONFERENZA STAMPA CHE SI SVOLGERÁ DOMANI ALLE 14.30 A VILLA TRABIA.

All’incontro con la stampa parteciperanno il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna, ed i rappresentanti dei sindacati e delle altre associazioni firmatarie.