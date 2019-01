Inserita in Politica il 21/01/2019 da Direttore La Lega conquista il consiglio comunale di Partanna La vice presidente Mimma Amari aderisce al partito di Matteo Salvini Gelarda: “Mandiamo a casa i politici che hanno distrutto la Sicilia”



Partanna, 21 gennaio 2019

La Lega entra in consiglio comunale a Partanna, confermando il cammino di crescita costante del partito guidato dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in provincia di Trapani come in tutta la Sicilia.

Ad portare avanti il progetto politico del Carroccio nel comune compreso tra le valli del Modione e del Belice sarà Mimma Amari, 35 anni, avvocato, vice presidente di un consiglio comunale che nel giugno scorso l´ha vista eleggere grazie a circa 500 preferenze ottenute con una lista civica.

“Faccio politica da tanti anni con passione - dice Amari, componente della prima commissione affari generali e della quarta commissione servizi sociali - e quando Matteo Salvini ha preso in mano le redini del partito ho potuto subito apprezzare il suo cambio di passo all’insegna della rivoluzione del buon senso. È stata la molla che mi ha spinta ad aderire al progetto della Lega, che tanto potrà fare per rilanciare Partanna, la provincia di Trapani e tutta la Sicilia”.

Da sempre attiva nel sociale e nell’associazionismo, la neo vice presidente leghista del consiglio comunale di Partanna fa parte del consiglio direttivo dell´associazione avvocati Valle del Belice. È inoltre presidente del Rotary Club di Partanna e consigliera della sezione locale della Fidapa BPW Italy.

“Mi impegnerò per la tutela e lo sviluppo del territorio di Partanna e di tutta la Valle del Belice - precisa Amari - per dare un futuro di occupazione per noi giovani e per i nostri figli. Ho fiducia nel progetto di cambiamento della Lega e sono certa che anche in Sicilia - conclude la neo esponente del Carroccio - ci siano tutti gli strumenti per raggiungere gli obiettivi che il partito guidato da Matteo Salvini ha centrato nelle regioni più a Nord dello Stivale”.

L’adesione alla Lega di Mimma Amari è stata ratificata davanti al senatore Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno e commissario straordinario leghista per la Sicilia, affiancato da Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali del partito, l’uomo scelto da Salvini per sviluppare la proposta del Carroccio nell’Isola.

“A Partanna e in tanti altri comuni in difficoltà della Sicilia - dice Gelarda - i cittadini ci chiedono di portare avanti il modello di sviluppo della Lega per creare condizioni di lavoro che garantiscano sviluppo economico per i territori. Non abbiamo la bacchetta magica per risolvere tutto e subito - conclude Gelarda - ma lavoreremo sodo per iniziare a costruire il futuro di un’Isola rovinata da anni di malgoverno di tanti vecchi politici che hanno pensato solo ai propri interessi, distruggendo una terra bellissima. Mandiamoli a casa”.