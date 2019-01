Inserita in Cronaca il 21/01/2019 da Direttore GUARDIA COSTIERA: IL N.O.P.A. SEQUESTRA DISCARICA DI ´FORMAGGIO´ NEL COMUNE DI PACECO IN DATA 17 GENNAIO 2019 I MILITARI DEL NUCLEO OPERATIVO DI POLIZIA AMBIENTALE (N.O.P.A.) DELLA GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI, IMPEGNATI NEL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, HANNO INDIVIDUATO UNA DISCARICA A CIELO APERTO NEL TERRITORIO DI PACECO. NELLO SPECIFICO NEL CORSO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI POLIZIA AMBIENTALE È STATO ACCERTATO CHE IGNOTI SI SONO DISFATTI DI CIRCA 1000 KG. DI PRODOTTI CASEARI (FORME DI FORMAGGIO DI VARIE PEZZATURE) INTASANDO L’ALVEO DEL CORSO D’ACQUA CHE CORRE PARALLELAMENTE ALL’ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE BAIATA OSTACOLANDONE IL NORMALE DEFLUSSO, CON POTENZIALI ESONDAZIONI DOVUTE ALLE PRECIPITAZIONI STAGIONALI CHE ASSOCIATE ALLO SBARRAMENTO FLUVIALE POTREBBERO CAUSARE ALLAGAMENTI DEI TERRENI ADIACENTI E SMOTTAMENTI CON PREGIUDIZIO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ. PERTANTO CONSIDERATO CHE L’ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI È SANZIONATO DAL TESTO UNICO AMBIENTALE (DLGS N.152/2006) E CHE L’AREA RISULTA ESSERE SOTTOPOSTA A VINCOLI PAESAGGISTICI AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI (DLGS N.42/2004) I MILITARI HANNO PROCEDUTO A SOTTOPORRE, PREVI CONTATTI CON LA LOCALE AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AL SEQUESTRO PENALE DEL SITO, RICADENTE SU PARTICELLA INTESTATA AL DEMANIO DELLO STATO, AL FINE TUTELARE IL BENE PUBBLICO DA ULTERIORI ABBANDONI INCONTROLLATI NONCHÉ AVVIARE, PER IL TRAMITE DEI COMPETENTI ENTI, LE PRESCRITTE PROCEDURE PER LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO DEI LUOGHI.

TRAPANI, 21 GENNAIO 2019