Inserita in Cronaca il 21/01/2019 da Direttore Trapani - Si è spento Salvatore Adragna Trapani, 21/01/2019 - Si è spento il 19.01.2019, all’età di 80 anni, Salvatore Adragna, l’imprenditore che, nel 1973, diede vita alla Adragna PetFood, unica realtà produttiva in Sicilia per la produzione di alimenti secchi per cani e gatti. Il funerale si svolgerà presso la chiesa Sant’Oliva di Alcamo, domani 22/01/9. L’azienda, che adesso è diretta dal figlio, Vincenzo Adragna, opera in più di 40 nazioni nel mondo, continuando l’espansione in mercati internazionali di cui si fece pioniere nei primi anni 2000 Salvatore Adragna. Adragna Petfood si è sempre distinta nel mercato, per la produzione di alimenti di qualità per cani e gatti tramite l’utilizzo di materie prime del posto, a voler porre l’accento sul suo legame con la Sicilia, che rappresenta in tutti in continenti.