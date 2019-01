Inserita in Economia il 21/01/2019 da Direttore Finanziaria. PD: ennesimo rinvio, governo immobile danneggia la Sicilia “Improvvisamente il governo Musumeci si accorge che la manovra non quadra e anche oggi la commissione Bilancio è stata rinviata con un nulla di fatto a domattina”. Lo dicono il capogruppo PD all’Ars Giuseppe Lupo ed i componenti della commissione Bilancio Baldo Gucciardi e Luca Sammartino.

“È incredibile che dopo la sentenza della Corte dei Conti il governo non abbia ancora provveduto ad approvare in giunta la nota di variazione necessaria a ripianare il disavanzo per consentire all’Assemblea regionale siciliana di procedere all’approvazione del Bilancio di previsione 2019. Questo inutile temporeggiare del governo – continuano - danneggia le attività produttive, l’occupazione e i Comuni che aspettano, dall’applicazione della manovra, le risorse necessarie per gli investimenti e per garantire i servizi ai cittadini e alle imprese. La Sicilia non può più aspettare un governo immobile ed improduttivo che ad oltre un anno dall’insediamento non ha ancora iniziato a governare Regione”.



