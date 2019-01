Inserita in Cronaca il 21/01/2019 da Direttore MARSALA - TRASPORTO GRATUITO PORTATORI DI HANDICAP. DOMANDE ENTRO GENNAIO Agevola il raggiungimento dei centri di riabilitazione



I portatori di handicap che necessitano di terapia riabilitativa, anche per l´anno in corso possono richiedere al Comune di Marsala il servizio di trasporto diretto, secondo le modalità fissate dal relativo Regolamento. Per fruire del beneficio, il disabile (o suo tutore) dovrà presentare - entro il prossimo 31 gennaio - l´apposito modello di richiesta, disponibile presso l´Autoparco di c/da Ponte Fiumarella, nonché online sul sito istituzionale. Stilata la graduatoria degli aventi diritto, il servizio sarà assicurato nei limiti della copertura finanziaria in bilancio. (Rif. link http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29297).