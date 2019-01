Inserita in Cronaca il 19/01/2019 da Direttore Partanna, il cordoglio dell’amministrazione per la scomparsa di Gianni Pompeo Nicolò Catania: “Siamo sgomenti, ci lascia una persona perbene e un amministratore attento che ha sempre avuto a cuore la sua Castelvetrano”



PARTANNA. “La scomparsa di Gianni Pompeo, medico stimato e in passato primo cittadino di Castelvetrano, ci lascia sgomenti”. Il sindaco di Partanna Nicolò Catania esprime cordoglio per l’improvvisa dipartita di Gianni Pompeo alla guida della sua città per 11 anni, dal 2001 al 2012. “Viene a mancare – afferma Catania – una persona perbene, un politico e un professionista serio e attento che negli anni ha amministrato la sua città con amore e dedizione e con quell’impegno che tutti oggi gli riconoscono. A lui mi lega un antico rapporto di amicizia personale consolidatasi negli anni e attraverso le importanti battaglie politiche e civili a favore di tutto il territorio del Belìce che insieme abbiamo portato avanti. Esprimo dunque ai familiari del dottore Gianni Pompeo il cordoglio mio e dell’intera amministrazione comunale per una fine prematura e ingiusta che priva non solo Castelvetrano ma tutto il territorio del Belìce di un punto di riferimento importante”.