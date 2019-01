Inserita in Cronaca il 19/01/2019 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 13 al 19 gennaio 2019 Personale della Squadra Mobile - in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica di Trapani, traeva in arresto C.A., nato ad Erice, classe 1986 e residente a Trapani, per evasione; - in esecuzione ad ordinanza, emessa dal Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Palermo, traeva in arresto G.G., nato ad Erice, classe 1999 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per i reati di rapina e lesioni personali; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, B.S., nato in Gambia, classe 1998 e residente in Trapani presso la Comunità Alloggio denominata “Casa delle Ortensie”, in possesso di permesso di soggiorno per stranieri rilasciato dalla locale Questura, per il reato di ricettazione e A.I., nato a Cosenza, classe 1970 e residente ad Erice, al quale veniva notificata l’ordinanza applicativa di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese

Personale dell’U.P.G.S.P. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, B.C.L. D.J., nato in Colombia, classe 1982 e residente a Roma, per il reato di oltraggio a P.U.; e U.P., nato ad Erice, classe 1978 e residente a Trapani, per i reati di lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, P.T., nata a Marsala, classe 1992 ed ivi residente, per estorsione; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, F.A., nata a Ragusa, classe 1992, in atto sottoposta al regime della detenzione domiciliare presso la locale comunità Saman, per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare; - traeva in arresto D.M., nato in Nigeria, classe 1993 e O.S., nato in Nigeria, classe 1999, per il reato di resistenza a P.U:, inoltre, deferiva all’A.G, in stato di libertà, F.A., nata a Ragusa, classe 1992 e residente a Pozzallo, di fatto domiciliata in Marsala presso la comunità Saman, in atto sottoposta agli arresti domiciliati, per il reato di evasione;

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - segnalava all’Autorità Amministrativa M.L., nato a Castelvetrano, classe 1988 ed ivi residente, quale assuntore di sostanze stupefacenti; - ha eseguito un ordine di prosecuzione della detenzione domiciliare, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Marsala, nei confronti di F.G., nato a Mazara del Vallo, classe 1972, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, L.G.M., nato a Mazara del Vallo, classe 1999 ed ivi residente, per i reati di furto e ricettazione; e D.G.G., nato a Campobello di Mazara, classe1961 ed ivi residente, per la violazione degli obblighi di assistenza familiare; - ha eseguito un ordine di prosecuzione della detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, nei confronti di S.V., nato a Mazara del Vallo, classe 1979, in atto sottoposto al regime della detenzione domiciliare, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, per il reato di lesioni personali dolose; e, in esecuzione ad ordinanza, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, traeva in arresto B.A.L., nato a Mazara del Vallo, classe 2000 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 4, mesi 9 e giorni 9 di reclusione, per i reati di resistenza a P.U., lesioni personali dolose aggravate e furto in abitazione; inoltre, veniva deferito all’A.G., in stato di libertà, B.F., nato a Bollate (MI), classe 1996 e residente a Caviglià (BI), per il reato di truffa

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, L.M.C., nata a Castelvetrano, classe 1953 ed ivi residente, per evasione; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, D.P.M., nata a Pozzuoli (NA), classe 1998 e residente a Quarto, per il reato di truffa; - deferiva all’A.G, in stato di libertà, B.M., nata a Castelvetrano, classe 1940 ed ivi residente, unitamente alla figlia L.C., nata a Castelvetrano, classe 1967 ed ivi residente, per i reati di minaccia ed interferenza illecita nella vita privata

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, L.G., nato a Palermo, classe 1974 e residente a Carini, per il reato di truffa; - deferiva all’A.G, in stato di libertà, F.S., nato a Salerno, classe 1994 ed ivi residente, per il reato di truffa;

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati: Posti di controllo operati……………………………………………91 Persone controllate………………………………………………..1154 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..265 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….371 Veicoli controllati………………………………………………….454 Obiettivi sensibili controllati………………………………………2018 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………35 Perquisizioni………………………………………………………….1 Sequestri………………………………………………………………1