Siracusa-Gela, Cannata: ´Accordo raggiunto tra Cas e Cosedil, a metà febbraio al via i cantieri´ Palermo, 19/01/2019: "Ieri mattina insieme all'Assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone abbiamo discusso con i rappresentanti di Confartigianato Imprese delle province di Siracusa e Ragusa, il Presidente ed il Segretario Regionale, sullo stato di prosecuzione dei lavori da parte di Cosedil, subentrata integralmente a Condotte nell'appalto per la costruzione dei lotti 6,7,8, nel cantiere della Siracusa-Gela". Così, in una nota, la deputata all'Ars, on. Rossana Cannata, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

“La buona notizia - continua la componente della Commissione Attività produttive - è che ieri è stata definita la transazione, per un importo finale di 18.900.000 euro, tra il Cas e Cosedil, a fronte di un contenzioso pendente per circa 200 milioni di euro tra stazione appaltante e consortile”.

“Una operazione importante per garantire quanto più possibile i vari creditori locali - conclude la Vicepresidente dell’Antimafia e Anticorruzione - e poter così riaprire a pieno regime i cantieri, come ha sottolineato l’assessore regionale Falcone, entro metà febbraio”.