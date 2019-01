Inserita in Cronaca il 18/01/2019 da Direttore Messaggio di cordoglio per la morte di Gianni Pompeo dell’On. Baldo Gucciardi La scomparsa di Gianni Pompeo lascia un improvviso vuoto incolmabile accompagnato dal dolore per una personalità davvero rara che piangiamo per il suo garbo, l´autenticità, la passione per il suo lavoro e l´amore per la sua terra. Ciao Gianni, ci mancherai!