Inserita in Politica il 18/01/2019 da Direttore AEROPORTO ´V. FLORIO´: SI PROCEDE PER AFFIDARE IN TEMPI BREVI I LOTTI NON ASSEGNATI Il Comune di Marsala, Ente capofila, avvia un iter burocratico più snello



“Con l´obiettivo di continuare a lavorare per la crescita del territorio, abbiamo assunto la decisione di proseguire in maniera più spedita all´assegnazione dei rimanenti lotti. La collaborazione dell´Airgest e della CUC sarà determinante per giungere al più presto al migliore risultato possibile, con positive ricadute per tutti sia sul fronte turistico che dello sviluppo economico”. Commenta così il sindaco Alberto Di Girolamo l´Atto di Indirizzo con il quale la Giunta Municipale di Marsala, di fatto, ha avviato la nuova procedura per l´assegnazione degli altri 22 lotti (ne sono stati aggiudicati tre con la precedente gara ad asta pubblica) necessari a garantire maggiori collegamenti da e per l´Aeroporto “Vincenzo Florio”. L´iter burocratico, più snello, ha il suo riferimento normativo nell´art.63 del “Codice dei Contratti” e dovrebbe consentire di individuare in tempi celeri le Compagnie aeree interessate a svolgere il servizio di trasporto passeggeri. La decisione del sindaco di Marsala (Comune capofila tra quelli firmatari dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina Aerostazione) fa seguito agli incontri con l´Assessorato Regionale Turismo e la stessa Airgest. “Avuta conferma della disponibilità delle risorse precedentemente assegnate - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo - abbiamo prontamente dato mandato al dirigente Giuseppe Fazio di coordinare l´iter”. Competerà poi alla Centrale Unica di Committenza proseguire la procedura (dall´esame delle offerte sino all´aggiudicazione dei lotti), riconducibile alla Convenzione stipulata tra i Comuni e volta a favorire l´incremento delle presenze turistiche nell´ambito territoriale in cui ricade l´aeroporto “Vincenzo Florio”.