Inserita in Cronaca il 16/01/2019 da Direttore Trapani - Lavori quasi ultimati in via libica L´Assessore Romano comunica che i lavori in via Libica sono in fase di conclusione. Si sta chiudendo lo scavo e successivamente, dopo il consolidamento del manto stradale, si procederà ad asfaltare. La riapertura al traffico veicolare è prevista al massimo entro venerdi 18 gennaio.