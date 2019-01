Inserita in Cronaca il 16/01/2019 da Direttore MARSALA - LAVORI RETE IDRICA Tornerà transitabile domani il primo tratto della via Sibilla, nel centro urbano di Marsala. EŽ quanto comunica il Comando della Polizia Municipale, i cui vigili sono impegnati a regolamentare il traffico nellŽarea interessata ai lavori di sostituzione della rete idrica. In atto, lŽImpresa incaricata sta intervenendo sulla via Mergellina, con interessamento della strada fino allŽincrocio con via San Lorenzo (dove è stato istituito il divieto di sosta). Successivamente, i lavori proseguiranno nel tratto di via Sibilla che, da via Mergellina, giunge fino allŽincrocio con viale Isonzo.