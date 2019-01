Inserita in Cronaca il 16/01/2019 da Direttore ALLACCIAMENTI ALLA NUOVA FOGNATURA DI MARSALA. URGENTE NELLE VIE COLOCASIO, PASCASINO E IN PIAZZA MARCONI Iniziati i lavori per ripristinare il manto stradale



Sono iniziati gli interventi di preparazione per ripristinare il manto stradale in piazza Marconi e nelle vie Pascasino/Colocasio, interessate ai lavori per la realizzazione delle rete fognaria. Da qui, il rinnovato invito dell´Amministrazione comunale di Marsala per procedere con urgenza all´allacciamento alle rete pubblica delle abitazioni che si affacciano sulle suddette strade. E ciò, in ragione del fatto che - dopo avvisi e sollecitazioni da parte del settore Servizi Pubblici - diversi utenti non hanno ancora provveduto a presentare la relativa richiesta. Si ricorda che allacciarsi alla pubblica fognatura è un obbligo di legge per tutti, evitando così la violazione di norme igienico-sanitarie e le conseguenti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro). Tra l´altro, va sottolineato che gli allacciamenti eseguiti prima del ripristino dell´asfalto da parte del Comune non comportano ulteriori spese a carico dei residenti. Le richieste di allacciamento - da presentare al competente Ufficio di c.da Amabilina - sono evase con "PRIORITÀ ASSOLUTA".