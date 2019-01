Inserita in Politica il 16/01/2019 da Direttore L´Associazione diritti umani contro tutte le violenze ´CO.TU.Le.VI.´ è parte civile Il Giudice Monocratico del Tribunale di Sciacca, Dott. A. Cucinella, ha ammesso oggi la costituzione di parte civile dell´Associazione “CO.TU.Le.VI.” nel processo a carico di M.C., imputato per maltrattamenti e lesioni in danno della coniuge. Secondo l´accusa, l´uomo, con condotte reiterate, avrebbe maltrattato la donna sottoponendola ad un regime di vita intollerabile di abituale sofferenza con l´aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei figli minorenni. Aurora Ranno, la presidente dell´Associazione che in provincia opera attraverso lo sportello antiviolenza “Diana” di Montevago e Santa Margherita Belice, a cui si è rivolta la vittima, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto definendolo: “un importante precedente che rappresenta un meritorio riconoscimento all´opera quotidianamente svolta da tutti i nostri volontari nella lotta contro la violenza di genere”. L´Avvocato Pasquale Modderno, procuratore e difensore dell´Associazione di cui fa parte, sottolinea l’importanza storica e sociale dell’avvenuta ammissione di costituzione di parte civile, in quanto l’interesse che qualifica l’Associazione, come sancito dallo statuto, è un interesse concreto a proteggere la salute, la vita e la libertà delle donne ed a garantire lo sviluppo della loro personalità in ossequio ai valori garantiti dalla Costituzione.

Trapani, 16 gennaio 2019