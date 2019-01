Inserita in Cronaca il 15/01/2019 da Direttore TRASPORTO INDIRETTO DISABILI. IL COMUNE DI MARSALA ASSICURA IL RIMBORSO PER IL 2019 TRASPORTO INDIRETTO DISABILI. PUBBLICATO L´AVVISO Anche per il 2019 il Comune assicurerà il servizio



Con un Avviso Pubblico a firma del dirigente Nicola Fiocca, il settore Servizi alla Persona del Comune di Marsala rende noto l´avvio - anche per l´anno in corso - del “Servizio di trasporto indiretto per portatori di handicap”. Si tratta di cittadini che necessitano di terapia rieducativa e che si recano al Centro di riabilitazione con mezzi propri, con diritto al rimborso A/R se in possesso dei requisiti richiesti. Gli interessati possono presentare istanza agli Uffici di via Falcone in qualsiasi periodo del 2019, allegando la necessaria documentazione, così come riportato nell´Avviso pubblicato anche su www.comune.marsala.tp.it (sez. “Avvisi Importanti”). Sia sul sito istituzionale che all´Ufficio Solidarietà Sociale è disponibile anche il modello-richiesta di ammissione al servizio: l’istanza può essere presentata dal disabile o dal proprio genitore/tutore, purché residenti nel Comune di Marsala. Ulteriori informazioni all´Ufficio di Segretariato Sociale, via G. Falcone n.5 (tel. 0923993.752 -111), che riceve nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (9 -13); martedì e giovedì (15 – 17).