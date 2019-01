Inserita in Economia il 15/01/2019 da Direttore ASSOCIAZIONE CITTA´ DEL VINO. BANDO DI CONCORSO PER REALIZZARE IL ´MANIFESTO 2020´ Mille euro il premio per il bozzetto vincente



L’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui fa parte anche Marsala, indice un concorso per la realizzazione del manifesto che la rappresenterà per l’anno 2020, riservato alle Scuole Elementari e Medie, a Licei e Scuole di indirizzo Artistico, alle Università di analogo orientamento. La scadenza per l´invio dei bozzetti è fissata per il prossimo 30 Giugno. La partecipazione al Concorso è gratuita: modalità e requisiti online sul sito web dell´Associazione www.cittadelvino.it/articolo.php?id=MzY4MQ==. Gli studenti potranno usare qualsiasi forma, tecnica e colore per rappresentare al meglio la civiltà enoica italiana, avendo cura di non inserire nel bozzetto riferimenti evidenti e riconoscibili di città (monumenti, luoghi specifici, panorami, ecc.) che, ovviamente, vanificherebbero il carattere “nazionale” del manifesto. Al bozzetto vincente sarà assegnato il premio in denaro di mille euro; previsti anche 5 premi da trecento euro ciascuno.

Concorso_manifesto_ CITTA´ DEL VINO 2020