Inserita in Politica il 15/01/2019 da Direttore Resoconto riunione sindaci (scuole - aeroporto) Trapani 15 gennaio 2018 Si è svolto ieri pomeriggio, presso l’ex aula consiliare di palazzo d’Alì l’incontro promosso dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, riguardante due tematiche di particolare rilevanza: edilizia scolastica provinciale e aeroporto Birgi.

Intervenuti oltre al Commissario del Libero Consorzio Raimondo Cerami, al Presidente dell’Airgest Paolo Angius e al presidente di Confindustria Trapani Gregory Bongiorno, molti rappresentanti istituzionali dei comuni, le organizzazioni sindacali, rappresentanti degli studenti medi trapanesi e imprenditori del comparto turistico.

La discussione ha preso avvio con l´annunziata chiusura di vari plessi scolastici degli istituti di secondo grado, a partire dal prossimo anno scolastico, che rischierebbero accorpamenti in vari plessi con i conseguenti doppi turni.

Il Commissario del Libero Consorzio, Cerami ha chiarito le motivazioni per cui si è proceduto alla disdetta dei fitti passivi assicurando comunque, un intervento d’interessamento da parte della Regione per l´ottenimento di un contributo straordinario che eviterebbe disagi agli studenti della provincia per un lasso temporale maggiore. Il problema comunque rimane e bisogna trovare soluzioni diverse mettendo a rete le strutture esistenti, per le quali potrebbero essere disponibili interventi di ristrutturazione a carico del Libero Consorzio e quindi necessita uno sforzo collegiale dei sindaci, auspicato caldamente dal Sindaco di Trapani. La proposta è stata accolta dai rappresentanti dei Comuni di Petrosino e Valderice nonché dal Sindaco di Custonaci che, nella progettualità di medio-lungo termine ha auspicato la realizzazione di una cittadella degli studi adeguatamente attrezzata. I Sindaci inoltre, hanno ritenuto di poter avviare insieme e bipartisan, un confronto con il governo nazionale per affrontare l´annosa questione del prelievo forzoso operato dal governo centrale sui Liberi Consorzi Comunali con particolari penalizzazioni per la Regione Sicilia, nonché una interlocuzione serie con il governo regionale in ordine al futuro delle ex province Regionali

Particolarmente attiva è stata la successiva discussione dedicata allo scalo aeroportuale di Trapani. Il Sindaco Tranchida ha illustrato la strada intrapresa, anche in collaborazione con il Distretto Turistico, che prevede una forte azione di marketing turistico per promuovere la destinazione Trapani, intesa come territorio che va oltre i confini della città promuovendo, inoltre, una forte azione verso Stato e Regione affinché venga dato il giusto peso di ristoro al gap della marginalità territoriale che penalizza il nostro territorio. Accorato l´intervento del Presidente di Airgest Paolo Angius che, in termini realistici ha rappresentato la situazione dell´aerostazione pur se, non ha omesso di evidenziare l’azione discreta ma efficace del Comune di Trapani che oltre al rilancio dell´azione di marketing, è riuscito ad intercettare risorse private interessate ad investire sul territorio anche a sostegno dell’aeroporto, riservandosi,comunque, di comunicare a breve i nuovi accordi che l’Airgest sta stipulando per aumentare le rotte su Trapani. A tal proposito, il Sindaco di Favignana Giuseppe Pagato, Presidente del Distretto Turistico, ha auspicato che anche l’Airgest, congiuntamente al Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, sia presente nelle fiere per promuovere lo scalo trapanese, ricevendo risposta positiva da parte dell´avv. Angius pur se, entro i limiti delle risorse economiche. E’ stata registrata altresì l’avvio della nuova gara a “trattativa privata” intrapresa dal cpo fila Comune di Marsala per l’assegnazione delle 22 tratte aeree libere. Alla riunione era presente anche il rappresentante di una nuova compagnia aerea, la Top Jet Worldwide che ha deciso, dopo la positiva esperienza di Brescia, di investire su Trapani.