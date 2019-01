Inserita in Cronaca il 15/01/2019 da Direttore C.bello: Avviso per l’erogazione di interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani non autosufficienti Modulistica sul sito istituzionale del Comune di Campobello. Istanze entro il 25 gennaio



L’assessore alle Politiche sociali Lillo Dilluvio rende noto che è possibile partecipare all’avviso pubblico relativo a “Interventi finalizzati alla permanenza o al ritorno in famiglia di anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti” emanato dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ed erogato attraverso i comuni.

L’intervento consiste nella concessione di un buono servizio (voucher) per l’acquisto di prestazioni sociali o socio-sanitarie in favore di soggetti anziani over 75 non autosufficienti e persegue misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all’albo dei badanti ed eventuali altre misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli anziani quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali.

Trattandosi di una forma di sostegno economico rivolta al caregiver familiare, la concessione del buono sarà dunque modulata secondo limiti di reddito determinati in funzione dell’Isee familiare, che dovrà avere un valore massimo di 7.000 euro. Per maggiori informazioni sui requisiti necessari e sulle modalità di partecipazione, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it.

Le istanze, corredate della relativa documentazione, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Ospedale n.12, entro il 25 gennaio prossimo.