15/01/2019

Marsala - HANNO PRESO IL VIA I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE SUL CAVALCAVIA

Il Sindaco: sistemeremo anche il tratto di via Giovanni Amendola che dall'incrocio con via Gagini conduce a piazza Matteotti









Hanno preso il via ieri i lavori per l’ampliamento del marciapiede destro, procedendo in direzione stadio, del cavalcavia e ciò in continuità con i lavori precedentemente eseguiti in via Giovanni Amendola.

“Come avevamo preannunciato – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo - è stato dato inizio ai lavori per allargare e rendere meglio percorribile e più sicuro il cavalcavia, asse viario cruciale della nostra Città. Con questi lavori, che fanno seguito a quelli sul primo tratto di via Amendola, consentiamo ai pedoni ai disabili e ai genitori con passeggini per i bambini, di percorrere in tutta tranquillità l’asse viario che dalla zona Stadio conduce a Porta Mazara e viceversa. E’ in programma di ampliare anche il tratto di marciapiede in via Amendola che dall’incrocio con via Gagini conduce in piazza Matteotti”.

I lavori nel Cavalcavia dureranno una ventina di giorni.