Inserita in Cronaca il 15/01/2019 da Direttore TERREMOTO. SOTTOSEGRETARIO VACCA A GIBELLINA: COME DICEVA SCIASCIA, LA RICOSTRUZIONE NON PUO´ PRESCINDERE DALLA CULTURA Gibellina (Trapani) - “La cultura e l’arte sono straordinari strumenti per la rinascita di territori colpiti dal terremoto, nel ricostruire non si può prescindere da essi. Leonardo Sciascia, che fu un grande scrittore ma anche un vero esempio di impegno civile, lo diceva già mezzo secolo fa, quando insieme ad altri grandi intellettuali si batté affinché la ricostruzione di Gibellina avvenisse nel segno della bellezza. Un messaggio di grandissima attualità anche oggi”. Lo ha detto il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, intervenendo a Gibellina alla cerimonia di intitolazione della sala Agorà del palazzo municipale allo scrittore Leonardo Sciascia in occasione del 51esimo anniversario del terremoto del Belice. “Come Ministero per i Beni culturali – ha aggiunto - abbiamo messo subito grande impegno per la difesa del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi sismici, abbiamo dedicato grande attenzione al tema del rapporto tra ricostruzione e cultura. Lo abbiamo dimostrato anche con l’ultima legge di bilancio, in cui abbiamo stanziato risorse importanti per le regioni colpite da terremoti degli ultimi anni. Si tratta di ascoltare le istanze che arrivano dai territori, per capire dove intervenire, quali progetti sostenere. Ricordando e rilanciando le parole di Sciascia – ha concluso Vacca - perché non basta ricostruire, bisogna ricostruire rispettando l’identità dei territori e delle comunità, preservandone l’anima in modo che le persone possano riconoscersi in essa, possano ritrovare il valore di una memoria comune”.​