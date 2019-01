Inserita in Tempo libero il 15/01/2019 da Direttore TEATRO A MARSALA. DOMANI “IL LAGO DEI CIGNI” CON IL BALLETTO DI SAN PIETROBURGO Altre rappresentazioni nel corso della settimana



Inizia domani, Mercoledì 16, un’altra settimana ricca di eventi a Marsala. Al Teatro Impero (ore 21), il Balletto di San Pietroburgo propone “IL LAGO DEI CIGNI”, la storia della principessa Odette che, a causa di un perfido sortilegio del mago Rothbart, è costretta a trascorrere le ore del giorno sotto le sembianze di un cigno bianco. A sconfiggere la maledizione ci penserà il principe Sigfrid che, scoperto l’inganno in cui era stato trascinato dallo stesso mago, nel tentativo di salvare Odette si inabissa nel lago con la sua amata. Ci voleva un giuramento d’amore per rompere l’incantesimo, e il gesto di Sigfrid lo è. Con le musiche di TCajkovskij e le coreografie di Marius Petipa, sul palcoscenico anche Tatiana Tkachenko, etoile internazionale e solista già da anni al Teatro dell’Opera di San Pietroburgo. Gli altri appuntamenti della settimana - online sul portale turistico istituzionale www.turismocomunemarsala.com/eventi.html - sono:

- Giovedì 17, al Teatro Sollima (ore 21), “LE MILLE E UNA CAMURRÌA”, con Giovanna La Parrucchiera

- Domenica 20, doppio appuntamento: * al Teatro Sollima (ore 17,30) “QUARANTA...MA NON LI DIMOSTRA”, commedia brillante di Tittina e Peppino De Filippo * al Teatro Impero (ore 18) “CI FACCIAMO IN QUATTRO”, con la comicità del gruppo “I 4 Gusti”