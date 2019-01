Inserita in Cronaca il 15/01/2019 da Direttore Marsala - RETE IDRICA - VARIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE Dalla scorsa settimana, diverse strade del centro urbano di Marsala sono interessate a lavori di sostituzione di tratti di rete idrica. In atto, gli interventi riguardano via Mergellina e, da domani, anche via Sibilla: tratto che dall´incrocio con la stessa via Mergellina conduce in viale Isonzo. Per tale motivo, la Polizia Municipale ha disposto un nuovo provvedimento che - al fine di rendere più fruibile la circolazione veicolare - istituisce il divieto di sosta con rimozione forzata nella via San Lorenzo, a decorrere da domani - 16 gennaio - e fino al completamento dei lavori (circa tre giorni).