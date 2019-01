Inserita in Economia il 15/01/2019 da Direttore Sicilia. Finanziaria; deputati PD: si moltiplicano le poltrone di sottogoverno, finanziamento ad hoc per un solo ente “La ‘manovra snella’ che il governo Musumeci doveva approvare ´fra Natale e Capodanno´ è diventata una raccolta di testi ‘collegati’ soltanto dall’intenzione di sfornare misure da campagna elettorale, in vista delle Europee. E anche se arrivano poco alla volta, sfogliando le prime norme ci accorgiamo che le sbandierate riforme del presidente della Regione si traducono, molto semplicemente, in una moltiplicazione delle poltrone di sottogoverno. Per non parlare dei tagli alle associazioni antimafia ed antiracket, ai teatri ed al mondo della cultura, mentre spunta un finanziamento diretto per un solo ente, la Fondazione Whitaker”.

Lo dicono i parlamentari regionali del PD all’Ars a proposito della manovra economica in esame al Parlamento regionale.

Per i deputati PD “il governo Musumeci continua a navigare a vista paralizzando l’attività dell’Ars: ogni giorno che passa – aggiungono - si avvicina la necessità di una proroga dell’esercizio provvisorio”. La conferenza dei capigruppo convocata oggi per stabilire il calendario dei lavori è stata rinviata a domani in attesa di ricevere i ddl ´collegati´, mentre la seduta d’aula è stata rinviata a “data da destinarsi”.