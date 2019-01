Inserita in Sport il 15/01/2019 da Direttore La statunitense Schwan in procinto di diventare una schiacciatrice della Sigel Marsala Sigel Marsala Volley comunica che è in perfezionamento l´ingaggio di Courtney Rose Schwan, schiacciatrice del 1996 che ha appena avuto lo svincolo dalla squadra di Filottrano (A1). La Schwan è già a Marsala ed ha effettuato il primo allenamento con quelle che saranno le sue prossime compagne. Courtney Rose Schwan, statunitense, è alta 185 cm e da solo quattro mesi si trova in Italia. In carriera, prima dell´approdo nelle Marche risalente alla scorsa estate, vanta esperienze nel suo Paese.

Brevi cenni sulla carriera:

Courtney Rose Schwan è nata a Spokane, la seconda città più grande dello Stato di Washington. Cresciuta nel Kent Juniors Volleyball Club, è passata al college Bellarmine Preparatory School di Tacoma. Nel 2014 la svolta: Washington University, dove vi rimane quattro anni. Arrivano diversi riconoscimenti. Nel 2016, ad esempio, arriva la nomina a giocatrice dell´anno Pac-12 (conference della NCAA che raggruppa dodici istituti universitari dell´Ovest degli Stati Uniti) e nel 2017 la menzione d´onore All-America di AVCA. Inoltre nel 2014 con la selezione U-20 della nazionale degli Stati Uniti, in occasione di un campionato in Guatemala, è stata insignita del riconoscimento come migliore schiacciatrice.