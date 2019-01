Inserita in Sport il 15/01/2019 da Direttore Al via a Trapani il progetto di inclusione “Un canestro per tutti”. venerdì la conferenza stampa di presentazione Con la conferenza stampa di venerdì 18 gennaio, fissata per le ore 17.30 al Palazzetto dello Sport di Trapani, verrà presentato l’avvio del Progetto di inclusione “Un canestro per tutti”, realizzato in partenariato tra Pallacanestro Trapani, l’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice e l’Associazione Solidalmente.

Com’è noto, l’attività motoria e sportiva è un elemento fondamentale per l’ampliamento dell’offerta formativa, e questo progetto si rivela importantissimo nella direzione dell’inclusione degli alunni con disabilità. L’idea è nata da una sinergia tra l’Associazione Solidalmente e la squadra della Pallacanestro Trapani, con la volontà di dare vita a un’iniziativa che permettesse di favorire l’integrazione tra ragazzi normodotati e soggetti diversamente abili, grazie a uno sport che possa permettere di scoprire le potenzialità inespresse.

“Molteplici gli obiettivi del progetto – specifica la preside, Pina Mandina - tra i quali favorire il gioco di squadra dove disabili e non, giocano insieme, grazie al principio fondamentale dell’accettazione dell’altro, e dove l’attesa dell’altro è una regola. Un’iniziativa grazie alla quale si aiutano gli studenti a cogliere il senso, il valore e il piacere dell’aggregazione, la condivisione e la socializzazione tra alunni anche molto diversi fra loro nella mente e/o nel corpo”.

Le lezioni si svolgeranno dal 18 gennaio al 12 aprile con allenamenti settimanali e partita finale presso Pala Conad e vedranno protagonisti gli studenti interessati e i giocatori della Pallacanestro Trapani. Un’equipe apposita si occuperà del lavoro con i ragazzi e del supporto agli insegnanti, del rapporto con le famiglie e il contesto sociale di riferimento: al termine del progetto sarà realizzata una partita finale presso il “Palaconad” di Trapani, dove inclusione e integrazione saranno protagoniste dell’evento.

Destinatari del progetto sono gli studenti del 3° anno dell’Istituto Alberghiero (20 studenti di cui 10 diversamente abili e 10 normodotati).

Questa la formazione dell’equipe a sostegno dell’iniziativa: le psicologhe Giovanna Bonventre e Noemi Catania, che aiuteranno i ragazzi nel processo di crescita personale, facendo esprimere pienamente la loro personalità, l’Assistente Sociale Maria Elvira De Luca, che si prefiggerà l’obiettivo di porre in essere interventi a sostegno di persone con disabilità e delle loro famiglie per la piena valorizzazione delle potenzialità e delle opportunità individuali nonché per migliore integrazione/inclusione sociale, l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione Valeria Ferranti, che faciliterà l’integrazione degli alunni con disabilità nell’ambito delle attività proposte, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il gruppo classe, la neuropsichiatra infantile, Cinzia Brignone, che curerà gli aspetti neuropsicologici e quelli cognitivi e una professionista in scienze motorie, Aurora Virzì, che si occuperà della prestazione atletica e fisica dei ragazzi partecipanti al progetto e il prof. Michele Scuderi, tutor e coach per conto della scuola. Alla conferenza di venerdì presenzieranno, per illustrare i dettagli del progetto, il presidente di Solidalmente, promotore dell’iniziativa, Mariella De Luca, la preside Pina Mandina e Nicola Basciano, amministratore delegato della Pallacanestro.